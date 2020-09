Riforma pensioni | quota 41 solo a precoci senza vincoli e fragili

(Di domenica 20 settembre 2020) Attualmente la41 è fruibile soltanto dai lavoratoriche rientrano in uno dei profili di tutela. Per accedere alla pensione con 41 anni di contributi, quindi, nonè necessario aver versato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età, ma bisogna essere anche: disoccupaticaregiverinvalidigravosi usuranti41 Nellasi è avanzata l’ipotesi di prevedere una pensione per la41 per tutti, ma per i costi troppo alti che la misura comporterebbe potrebbe essere varata tale misuraa patto che si inserisca un ricalcolo interamente contributivo del trattamento previdenziale. I sindacati si ...

Se l’Italia vuole ottenere soldi dall’Europa deve dimostrare di essere intenzionata a procedere con riforme precise e strutturali, in grado di migliorare il sistema previdenziale statale. Queste, in l ...Non tutti nei Paesi Bassi la pensano come Mark Rutte. Il governatore della Banca centrale Klaas Knot: «L’euro ha favorito il Nord, così può non essere sostenibile» Il primo di settembre scorso il gove ...Venerdì 25 settembre è in programma un nuovo incontro tra governo e sindacati sulle pensioni e sul piano che dovrebbe entrare in vigore nel 2022, ovvero quando andrà a scadenza la sperimentazione di Q ...