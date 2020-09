Referendum 2020 sul taglio dei parlamentari: ecco come si vota, quando, tutti gli orari e le info (Di domenica 20 settembre 2020) Referendum 2020 sul taglio dei parlamentari, ci siamo. La consultazione, unita alle amministrative, si svolgerà oggi, domenica 20 settembre e domani, lunedì 21 settembre. Referendum 2020: taglio dei parlamentari Questo il testo del quesito stampato sulla scheda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” I cittadini con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì, per confermare la riduzione del numero dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020)suldei, ci siamo. La consultazione, unita alle amministrative, si svolgerà oggi, domenica 20 settembre e domani, lunedì 21 settembre.deiQuesto il testo del quesito stampato sulla scheda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” I cittadini con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì, per confermare la riduzione del numero dei ...

