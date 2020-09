Pestati a sangue a Napoli da 10 persone perché gay (Di domenica 20 settembre 2020) “Aggrediti perché gay. In dieci si sono accaniti contro due ragazzi”. E’ accaduto a Napoli, in piazza Bellini, nel centro storico della città, secondo quanto riferisce Gay center.“Nella serata di ieri, intorno alle 19 - secondo la denuncia di Fabrizio Marrazzo, portavoce dell’associazione e responsabile di Gay help line - due ragazzi sono stati prima insultati, mentre erano in via Mezzocannone, da un uomo in compagnia della moglie e, successivamente, aggrediti da quest’uomo in compagnia di altre 9 persone che pronunciavano offese e frasi omofobe. I ragazzi hanno riportato contusioni e ferite”.“Quanto accaduto - afferma Marrazzo - dimostra quanto siano duri i contesti che da tempo denunciamo con il nostro numero verde Gay Help Line 800 713 713”.“Serve una legge seria contro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) “Aggrediti perché gay. In dieci si sono accaniti contro due ragazzi”. E’ accaduto a, in piazza Bellini, nel centro storico della città, secondo quanto riferisce Gay center.“Nella serata di ieri, intorno alle 19 - secondo la denuncia di Fabrizio Marrazzo, portavoce dell’associazione e responsabile di Gay help line - due ragazzi sono stati prima insultati, mentre erano in via Mezzocannone, da un uomo in compagnia della moglie e, successivamente, aggrediti da quest’uomo in compagnia di altre 9che pronunciavano offese e frasi omofobe. I ragazzi hanno riportato contusioni e ferite”.“Quanto accaduto - afferma Marrazzo - dimostra quanto siano duri i contesti che da tempo denunciamo con il nostro numero verde Gay Help Line 800 713 713”.“Serve una legge seria contro ...

