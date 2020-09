Perchè i cani sono molto più speciali di quello che pensi

Leggi su dilei

(Di domenica 20 settembre 2020) Una cosa si può dire con certezza: nonostante la mole di convinzioni sui, in realtà i quadrupedipoco o per niente conosciuti, poco o per niente capiti ecomunemente sottovalutati. Strano, considerato che vivono a fianco degli umani ormai da migliaia di anni. Il caso deiè probabilmente l’ennesima testimonianza della difficoltà degli umani a dedicarsi con attenzione agli altri, anche quelli cheloro più vicini. L’idea comune suiè che siano il pelo, la taglia, il colore, le quattro zampe e la coda che ne definiscono l’aspetto estetico; la pallina per cui danno di matto, il cibo che ingurgiterebbero ad ogni occasione e gli abbai con cui disturbano gli umani. Si crede che siano tutti uguali; ci si ...