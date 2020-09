Omicidio Willy | spuntano altre sette aggressioni per i fratelli Bianchi

(Di domenica 20 settembre 2020), pendono benprecedenti sui. I fascicoli sono già nelle mani della Autorità che ora stanno provando a far chiarezza anche sul loro passato.,… L'articolo proviene da .

Proseguono le indagini per rendere giustizia a Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte da 4 persone nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Per la sua morte sono state arrestate 4 persone, tra ...Non solo Willy. Le precedenti vittime dei fratelli Bianchi sono stati più fortunati del 21enne di Paliano, ma la violenza era la stessa. Sconosciuti fino all'omicidio del ragazzo di famiglia capoverdi ...Il branco che ha picchiato Willy Monteiro Duarte fino a ucciderlo, poteva essere fermato prima. Tra risse, pestaggi, armi e droga, da tempo le autorità potevano procedere con l'arresto dei fratelli Ma ...