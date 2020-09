«Niente minigonne a scuola? Io | vicepreside femminista | sono stata fraintesa»

Leggi su open.online

(Di domenica 20 settembre 2020) Bufera al liceo Socrate di Roma dove laavrebbe invitato le sue alunne a non indossare le«sennò ai prof gli cade l’occhio». Una frase che non è piaciuta alle ragazze che hanno subito inscenato una protesta. Oggi arriva la replica della professoressa (e) ai microfoni di Repubblica. «Mi dispiace che questo equivoco non sia stato chiarito sul nascere, il mio era solo un consiglio», ha spiegato a La Repubblica. «Ho semplicemente trasmesso loro quello che stava accadendo a me in quel momento. La persona che hanno di fronte, anch’essa costretta a una posizione fissa per via del distanziamento, si può trovare durante il suo lavoro a dover decidere di direzionare il suo sguardo a destra e a sinistra, in alto e in basso. ...