Napoli, D'Ignazio ceduto in prestito alle Turris: arriva l'ufficialità (Di domenica 20 settembre 2020) Ufficiale un'operazione in uscita dal Napoli: Luigi D'Ignazio è stato ceduto in prestito alla Turris. Il ragazzo, classe '98, è reduce da un'esperienza in prestito alla Carrarese, in Serie C. Il ragazzo napoletano, nato più precisamente a San Giorgio a Cremano, rimane così nella stessa categoria in cui ha militato lo scorso anno.

