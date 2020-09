Movida nella Capitale, chiusi 3 locali: troppi assembramenti, scattano le sanzioni (Di domenica 20 settembre 2020) Ponte Milvio, Trastevere, S. Lorenzo, Piazza Bologna, Campo De’ Fiori e rione Monti sono alcune delle località dove le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito mirati accertamenti, anche in questo fine settimana, non solo per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, ma anche quelle legate alla sicurezza stradale, con interventi volti a reprimere condotte irregolari e pericolose su strada e per contrastare fenomeni illegali legati all’ abusivismo commerciale ed alla vendita e consumo di alcolici. Ecco tutti gli interventi A seguito dei controlli effettuati dagli agenti, tre esercizi pubblici sono stati chiusi nel territorio del I Municipio per inosservanza delle normative anticovid. In un locale nella zona di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Ponte Milvio, Trastevere, S. Lorenzo, Piazza Bologna, Campo De’ Fiori e rione Monti sono alcune delletà dove le pattuglie della Polizia Locale di Romahanno eseguito mirati accertamenti, anche in questo fine settimana, non solo per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, ma anche quelle legate alla sicurezza stradale, con interventi volti a reprimere condotte irregolari e pericolose su strada e per contrastare fenomeni illegali legati all’ abusivismo commerciale ed alla vendita e consumo di alcolici. Ecco tutti gli interventi A seguito dei controlli effettuati dagli agenti, tre esercizi pubblici sono statinel territorio del I Municipio per inosservanza delle normative anticovid. In un localezona di ...

fleinaudi : #BuonaPagina 'La violenza nella cultura della movida' Lorenzo #Fiorespino @LaStampa ?? Caro direttore sono un giov… - CorriereCitta : Movida nella Capitale, chiusi 3 locali: troppi assembramenti, scattano le sanzioni - pupilupi1 : La scorsa notte, la Polizia era presente in forze,nella zona della Movida in Sachsenhausen a Francoforte. Sono rima… - CasilinaNews : Ancora una rissa nella movida: a Civitavecchia 21enne aggredito a calci e pugni - BabboleoNews : Senza #mascherina nella #movida notturna, così otto #giovani sono stati multati per 400 euro ciascuno dalla polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida nella Movida violenta. Calci e pugni a minorenne poi scappano nella notte LA NAZIONE SalinaDocFest, due anteprime mondiali e documentari in concorso

Tutto pronto per la nuova edizione del SalinaDocFest ideato da Giovanna Taviani che prenderà il via da venerdì prossimo 25 settembre. Saranno presentate in anteprima mondiale Movida di Alessandro Pado ...

Movida violenta a Bordighera, rissa tra ubriachi e danni a scooter e cassonetti

BORDIGHERA - Movida violenta la scorsa notte a Bordighera. Le forze dell'ordine hanno eseguito diversi interventi tra il lungomare e la stazione ferroviaria di Bordighera a causa di una rissa tra alcu ...

Il Coronavirus "corre" in Europa, in Germania è record di contagi nelle ultime 24 ore

L’autunno non è ancora iniziato ma il coronavirus ha già rialzato la testa in buona parte dell’Europa. Ora anche in Germania è tornato l’allarme, dopo un picco di nuovi contagi che non si verificava d ...

Tutto pronto per la nuova edizione del SalinaDocFest ideato da Giovanna Taviani che prenderà il via da venerdì prossimo 25 settembre. Saranno presentate in anteprima mondiale Movida di Alessandro Pado ...BORDIGHERA - Movida violenta la scorsa notte a Bordighera. Le forze dell'ordine hanno eseguito diversi interventi tra il lungomare e la stazione ferroviaria di Bordighera a causa di una rissa tra alcu ...L’autunno non è ancora iniziato ma il coronavirus ha già rialzato la testa in buona parte dell’Europa. Ora anche in Germania è tornato l’allarme, dopo un picco di nuovi contagi che non si verificava d ...