Loredana Bertè, compie 70 anni la ragazza che ha sempre avuto fretta (Di domenica 20 settembre 2020) Loredana Bertè compie oggi 70 anni. Se l’Altare della Patria fosse un monumento alle figure dello spettacolo aperto al pubblico, e non quella “macchina da scrivere”, Lory sarebbe una delle sue colonne più prestigiose. Torturata di omaggi dei fan come i sepolcri dei famosi di Père-Lachaise, a Parigi. Se n’è resa conta da poco, ma la famosa traccia che voleva lasciare nella vita, quella che lei identificava con un figlio, è sempre stata lì, nella musica. E anche nel coté extra artistico: come donna dalle risorse enormi, dal temperamento sanguigno, istintivo e passionale. Con sentimenti, atteggiamenti, amori, e lutti clamorosi, quello della sorella Mia; picchi di stati superficiali, mai banali. ... Leggi su iodonna (Di domenica 20 settembre 2020)Bertèoggi 70. Se l’Altare della Patria fosse un monumento alle figure dello spettacolo aperto al pubblico, e non quella “macchina da scrivere”, Lory sarebbe una delle sue colonne più prestigiose. Torturata di omaggi dei fan come i sepolcri dei famosi di Père-Lachaise, a Parigi. Se n’è resa conta da poco, ma la famosa traccia che voleva lasciare nella vita, quella che lei identificava con un figlio, èstata lì, nella musica. E anche nel coté extra artistico: come donna dalle risorse enormi, dal temperamento sanguigno, istintivo e passionale. Con sentimenti, atteggiamenti, amori, e lutti clamorosi, quello della sorella Mia; picchi di stati superficiali, mai banali. ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: I 70 anni di Loredana Bertè: cucinò per Warhol e cenò con Bin Laden e altre otto cose... - profluigimarino : RT @Corriere: I 70 anni di Loredana Bertè: cucinò per Warhol e cenò con Bin Laden e altre otto cose... - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #20settembre 1947 è nata Domenica Bertè cioè #MiaMartini. Voce tra le più belle, morte mai chiarita. Carriera e vita… - _Alfredo_2007 : @Corriere Cosa ne pensate di Loredana Bertè? Secondo me è molto brava come artista - Corriere : I 70 anni di Loredana Bertè: cucinò per Warhol e cenò con Bin Laden e altre otto cose... -