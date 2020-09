Kulusevski, esordio con magia: Pirlo gode e la Juve asfalta la Samp, segna pure Ronaldo (Di domenica 20 settembre 2020) La carriera da allenatore di Andrea Pirlo inizia con una facile vittoria della Juventus. Con la Sampdoria finisce 3-0, con il dominio bianconero va ben oltre quello che lascia immaginare il risultato. I blucerchiati si dimostrano poca cosa e la Juve li regola senza troppe difficoltà, creando tanto senza correre alcun rischio. E poi è stata a tutti gli effetti la serata degli esordi brillanti: a partire da quello di Kulusevski, al quale è bastato un quarto d'ora per segnare un gran gol. Da posizione defilata, lo svedese ha piazzato il pallone col sinistro sul secondo palo e ha subito dato una prima conferma di valere tutti i soldi spesi per lui. Dieci minuti più tardi Cristiano Ronaldo ha fatto tremare la traversa: avrà modo di rifarsi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) La carriera da allenatore di Andreainizia con una facile vittoria dellantus. Con ladoria finisce 3-0, con il dominio bianconero va ben oltre quello che lascia immaginare il risultato. I blucerchiati si dimostrano poca cosa e lali regola senza troppe difficoltà, creando tanto senza correre alcun rischio. E poi è stata a tutti gli effetti la serata degli esordi brillanti: a partire da quello di, al quale è bastato un quarto d'ora perre un gran gol. Da posizione defilata, lo svedese ha piazzato il pallone col sinistro sul secondo palo e ha subito dato una prima conferma di valere tutti i soldi spesi per lui. Dieci minuti più tardi Cristianoha fatto tremare la traversa: avrà modo di rifarsi. ...

