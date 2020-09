Juventus-Sampdoria, la moviola del primo tempo: Bonucci con la mano nel finale? (Di domenica 20 settembre 2020) Primi quarantacinque dell’era Pirlo. Nel primo tempo di Juventus-Sampdoria, prima giornata di Serie A 2020/2021, è successo ben poco: un gol (e che gol) di Kulusevski, tre occasioni fallite da Cristiano Ronaldo e un unico episodio da moviola. Nel finale della prima frazione di gioco si è registrato un rimpallo in area bianconera tra Bonazzoli e Bonucci. Immediate le proteste dei calciatori blucerchiati che chiedevano un tocco col braccio e il rigore. In realtà il pallone sembra carambolare sul petto del difensore bianconero. Direzione di gara corretta quindi per l’arbitro Piccinini. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Primi quarantacinque dell’era Pirlo. Neldi, prima giornata di Serie A 2020/2021, è successo ben poco: un gol (e che gol) di Kulusevski, tre occasioni fallite da Cristiano Ronaldo e un unico episodio da. Neldella prima frazione di gioco si è registrato un rimpallo in area bianconera tra Bonazzoli e. Immediate le proteste dei calciatori blucerchiati che chiedevano un tocco col braccio e il rigore. In realtà il pallone sembra carambolare sul petto del difensore bianconero. Direzione di gara corretta quindi per l’arbitro Piccinini.

