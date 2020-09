Insigne, 350 presenze in azzurro: eguaglia il record di Hamsik (Di domenica 20 settembre 2020) 350 volte Napoli. stringe forte la maglia azzurra che ha vestito anche oggi da titolare nell'esordio della nuova Serie A a Parma, diventando il 5° calciatore più presente di sempre nella storia del ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) 350 volte Napoli. stringe forte la maglia azzurra che ha vestito anche oggi da titolare nell'esordio della nuova Serie A a Parma, diventando il 5° calciatore più presente di sempre nella storia del ...

Ultime Notizie dalla rete : Insigne 350 Insigne, 350 presenze in azzurro: eguaglia il record di Hamsik Il Mattino 350 presenze in azzurro per Insigne

Con il match di oggi contro il Parma, Lorenzo Insigne ha raggiunto le 350 partite in azzurro. Un prestigioso traguardo festeggiato con un gol che ha fissato il punteggio finale del successo azzurro pe ...

Insigne: "Vincere aiuta a vincere"

"È stata una vittoria di gruppo, ci siamo sacrificati e abbiamo conquistato i tre punti" Lorenzo Insigne, ancora in gol alla prima giornata di campionato, dopo la vittoria contro il Parma è intervenut ...

Insigne a Sky: "Osimhen ci ha impressionato tutti! Importante non aver preso gol, serve più cattiveria..."

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la vittoria contro il Parma: "Prime 350 partite col NapolI? Sono contento ma in primis sono contento per la vittoria, partendo alla pr ...

