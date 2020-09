Il mito e il fallimento di Rossana Rossanda | “ma il comunismo non era sbagliato”

Leggi su dire

(Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – “Mi dispiacerebbe morire per i libri che non ho letto e i luoghi che non avrò visitato ma confesso che non ho più nessun attaccamento alla vita”. Eppure Rossana Rossanda di libri ne aveva letti, scritti, e fatti leggere moltissimi e alla fine l’ha dovuta lasciare la sua bella e lunga vita, 96 anni, gonfi di intelligenza, pensieri, azione, passione, amore per la politica, la cultura, la bellezza, fiducia nella possibilità di migliorare il mondo e delusione per non esserci riuscita. Della sua fine aveva parlato più volte, anche usando l’ironia, come quando propose per se stessa questo epitaffio: “Cari compagni, costei scelse di far la rivoluzione invece che l’università, ma il risultato non si è visto, non riposi in pace”.