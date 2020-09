Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa salva un trigone viola intrappolato dalla plastica “La colpa è nostra | c’è da cambiare stile di vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 settembre 2020) Era in spiaggia con la moglie, ad Ascea Marina, nel parco del Cilento, quando ha notato qualcosa di scuro che si agitava in acqua. Era un, un pesce simile a una razza, che non riusciva a nuotare perché la sua coda era rimasta impigliata in una busta di. A raccontare la storia è ildell’Ambiente, che questa mattina ha raccontato di averto il pesce. “Mi sono avvicinato e, facendo attenzione a non ferirlo, ma anche a non essere punto, l’ho portato in acque più basse e con un paio forbici sono riuscito a liberarlo e a lasciarlo libero di nuotare ancora”, scrive su Facebook il, che mette in guardia sui tanti comportamenti quotidiani che possono creare ...