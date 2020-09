GF Vip, Elettra Lamborghini vs Tommaso Zorzi: “Non è mai successo” (Di domenica 20 settembre 2020) GF Vip, Elettra Lamborghini vs Tommaso Zorzi: “Non è mai successo”. L’influencer durante la puntata di venerdì sera ha raccontato che lui e la cantante si sono allontanati Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei personaggi preferiti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha avuto modo di raccontare la sua vita, dei suoi … L'articolo GF Vip, Elettra Lamborghini vs Tommaso Zorzi: “Non è mai successo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020) GF Vip,vs: “Non è mai successo”. L’influencer durante la puntata di venerdì sera ha raccontato che lui e la cantante si sono allontanatiè sicuramente uno dei personaggi preferiti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha avuto modo di raccontare la sua vita, dei suoi … L'articolo GF Vip,vs: “Non è mai successo” proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - blogtivvu : #GFVip, Elettra Lamborghini risponde a Tommaso Zorzi: “Non ho mai litigato con lui…” (VIDEO) - OneArtist5 : #GFVIP, Tommaso Zorzi sgancia la bomba: per colpa di Iconize lui ed Elettra Lamborghini non sono più amici? Leggi q… - zazoomblog : Elettra Lamborghini ha litigato con Tommaso Zorzi per colpa di Iconize? La bomba al GF Vip - #Elettra #Lamborghini… - blogtivvu : Elettra Lamborghini ha litigato con Tommaso Zorzi per colpa di Iconize? La bomba al #GFVip -