Francia e Grecia nella morsa del maltempo, almeno due morti (Di domenica 20 settembre 2020) maltempo in Francia in Grecia, almeno due vittime e una donna dispersa. Violenti rovesci a carattere temporalesco. Una violenta ondata di maltempo ha interessato la Francia e la Grecia, interessate da precipitazioni anche a carattere temporalesco. maltempo in Francia Piogge a carattere temporalesco hanno travolto la zona meridionale della Francia. Nel distretto di Gard un automobilista risulta disperso. Secondo le stime, nella zona della catena delle Cévennes sono caduti 450 millimetri di acque in due ore circa. Precipitazioni che hanno causato allagamenti, inondazioni ed esondazioni. Centinaia di persone sono state evacuate dalle zone a rischio.

Agenzia_Ansa : #Maltempo nel sud della #Francia. Un automobilista disperso nel distretto di Gard. Forti piogge in #Grecia: 2 morti… - NewsMondo1 : Francia e Grecia nella morsa del maltempo, almeno due morti - rb09719440 : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo nel sud della #Francia. Un automobilista disperso nel distretto di Gard. Forti piogge in #Grecia: 2 morti #ANSA… - mummy53690440 : Maltempo nel sud della Francia. Forti piogge in Grecia, 2 morti - Europa - ANSA - Adriano70739631 : Ricordo che a marzo l'Italia con un numero di contagi inferiore fu isolata dall'Europa, con controlli alle frontier… -

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 20 settembre. Stabili ma sempre alti i nuovi casi in Italia: sono 1.638; mentre aumentano le vittime, sono 24. Paura c ...

Meteo – Dopo un periodo mediamente stabile ed estivo, il bacino del Mediterraneo centrale è entrato in una fase meteorologica decisamente dinamica. Archiviata la fase di maltempo che ha colpito la Gre ...

Maltempo: nel sud della Francia, un disperso

Un automobilista risulta disperso nel distretto di Gard, nel sud della Francia, dove piogge torrenziali di eccezionale intensità hanno colpito durante la notte la catena delle Cévennes, provocando eso ...

Un automobilista risulta disperso nel distretto di Gard, nel sud della Francia, dove piogge torrenziali di eccezionale intensità hanno colpito durante la notte la catena delle Cévennes, provocando eso ...