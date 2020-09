Fonseca: «Molto bene Pedro stasera. Ma abbiamo bisogno di altri giocatori» – VIDEO (Di domenica 20 settembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Le dichiarazioni Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole su Pedro. «Pedro ha fatto Molto bene. Ha grandi qualità, ha giocato la prima partita con noi e l’ha fatta Molto bene. Mercato? abbiamo bisogno di un altro giocatore, io ho parlato di Smalling ma abbiamo bisogno anche di qualcosa davanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Le dichiarazioni Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole su. «ha fatto. Ha grandi qualità, ha giocato la prima partita con noi e l’ha fatta. Mercato?di un altro giocatore, io ho parlato di Smalling maanche di qualcosa davanti». Leggi su Calcionews24.com

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, svicola l'argomento Dzeko nella sua intervista post-partita ai microfoni di DAZN: "Non sappiamo se con Dzeko avremmo segnato, ma nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 oc ...

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona. PARTITA – «Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo sbagliato 4-5 ...

"Mi è piaciuto il primo tempo: i ragazzi hanno creato tante occasioni. Se segnavi subito magari la partita cambiava. Abbiamo creato molto e non è facile contro il Verona. Nella ripresa non mi è piaciu ...

