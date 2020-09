Elezioni regionali | Catello | Organizzazione pessima

SusannaCeccardi : ??? ELEZIONI #REGIONALI TOSCANA, COME SI VOTA Fai una croce sul nome Susanna Ceccardi e una croce su uno dei simbol… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 settembre alle elezioni regionali sosteniamo i riformisti, sosteniamo chi vuole investire nel futuro del… - repubblica : #inToscanaunvisivole: l'hashtag contro la Lega conquista Twitter - FrancescoSguer1 : Pessima (solita) strumentalizzazione politica di una squadra di calcio che con le elezioni regionali ha ben poco da… - michtrim : RT @christianrocca: La fissazione è peggio della malattia Riusciranno i nostri eroi a giustificare l’alleanza strategica anche se finisse… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Alle ore 23,55 si sono costituiti tutti e 884 seggi della città di Napoli. Conclusa la surroga dei Presidenti di seggio per la consultazione referendaria e per le elezioni regionali. Le operazioni di ...E' bassa l'affluenza alle urne per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Alle ore 12 solamente l'11% degli aventi diritto si è recato nei seggi elettorali per esprimer ...Rientra a Castellammare l'emergenza relativa agli scrutatori e ai presidenti di seggio per le elezioni regionali e per il referendum di oggi e domani. Dopo le rinunce dei giorni scorsi, ieri in tutte ...