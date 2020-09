Castagne e l'addio all'Atalanta: 'Con Gasperini non c'era dialogo' (Di domenica 20 settembre 2020) Il risultato è quello che conta, ma a volte non basta. La carriera può prendere strade diverse se ai successi sul campo non si accompagna un rapporto umano in grado di esaltare e confortare. Così ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Il risultato è quello che conta, ma a volte non basta. La carriera può prendere strade diverse se ai successi sul campo non si accompagna un rapporto umano in grado di esaltare e confortare. Così ...

Castagne: "Scarso rapporto con Gasperini"

Timothy Castagne è tornato a parlare a 'La Gazzetta dello Sport' del suo addio all'Atallanta. "I soldi non c'entrano, ha pesato la situazione tecnica. La decisione è maturata dopo la partita con il Ps ...

Calciomercato: Zappacosta vicino all’Atalanta, il Crotone punta Cigarini

Non si fermano le voci di mercato sul campionato di Serie A e tra le principali ci sono anche dei nomi che sono particolarmente familiari al Torino. Uno di questi è sicuramente Davide Zappacosta, che ...

