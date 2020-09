Capo d’Orlando, in quattro molestano le ragazze in un bar: atti osceni, pantaloni abbassati e rissa (Di domenica 20 settembre 2020) Prima le molestie con atti osceni, poi la rissa. Esplode all’improvviso la violenza in un bar a Capo d’Orlando in piena serata. Protagonisti della vicenda sono quattro uomini, di cui due dello stesso centro palatino e due di Acquedolci. I poliziotti hanno ricevuto una chiamata urgente, con la richiesta di intervento, per quello che stava accadendo nel locale. E una volta giunti, hanno accertato i fatti. Capo d’Orlando, gli atti osceni nel bar Tutto ha avuto inizio quando i due uomini di Acquedolci – uno di 48 anni e l’altro di 38 – hanno importunato alcune ragazze sedute a un tavolo vicino. Il trentottenne si è addirittura abbassato i pantaloni mostrando ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020) Prima le molestie con, poi la. Esplode all’improvviso la violenza in un bar ad’Orlando in piena serata. Protagonisti della vicenda sonouomini, di cui due dello stesso centro palatino e due di Acquedolci. I poliziotti hanno ricevuto una chiamata urgente, con la richiesta di intervento, per quello che stava accadendo nel locale. E una volta giunti, hanno accertato i fd’Orlando, glinel bar Tutto ha avuto inizio quando i due uomini di Acquedolci – uno di 48 anni e l’altro di 38 – hanno importunato alcunesedute a un tavolo vicino. Il trentottenne si è addirittura abbassato imostrando ...

