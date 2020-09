Calciomercato Juventus, affare Suarez: Paratici svela i piani (Di domenica 20 settembre 2020) Intervista pre-gara per il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, che non si tirato indietro neanche di fronte alle domande più spinose sul Calciomercato. Intervistato dai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, gara che dà ufficialmente avvio al campionato di Serie A, Fabio Paratici ha svelato molti retroscena sulla maglia da centravanti più chiacchierata e desiderata di questa finestra estiva di Calciomercato. Non solo ha fornito chiarimenti su Edin Dzeko e Luis Suarez: il direttore sportivo bianconero ha fatto il punto della situazione anche sulla questione di Luca Pellegrini, terzino appena tornato in bianconero dopo il prestito al Cagliari, e anche sulla gestione del nuovo ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) Intervista pre-gara per il direttore sportivo della, Fabio, che non si tirato indietro neanche di fronte alle domande più spinose sul. Intervistato dai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di-Sampdoria, gara che dà ufficialmente avvio al campionato di Serie A, Fabiohato molti retroscena sulla maglia da centravanti più chiacchierata e desiderata di questa finestra estiva di. Non solo ha fornito chiarimenti su Edin Dzeko e Luis: il direttore sportivo bianconero ha fatto il punto della situazione anche sulla questione di Luca Pellegrini, terzino appena tornato in bianconero dopo il prestito al Cagliari, e anche sulla gestione del nuovo ...

