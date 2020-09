Ascolti TV | Sabato 19 settembre 2020

(Di domenica 20 settembre 2020) Tu si que vales Nella serata di ieri,19, su Rai1 Ballando Tutti in Pista ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Ballando con le Stelle ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Tú sí que vales ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il doppio episodio della terza stagione di Swat in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Bull ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Chiamami Col Tuo Nome ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Senza Tregua 2 è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Philadelphia ha interessato ...

Ieri sera si è consumata la prima sfida del sabato sera: Ballando con le stelle contro Tu sì que vales. Chi avrà vinto la gara degli ascolti tv 19 settembre? Nonostante la vittoria di Maria De Filippi ...Ballando Tutti in Pista 4.109.000 2026% Tu Si Que Vales 3.686.000 22.56% Reazione a Catena 3.672.000 23.81% Ballando con le stelle 3.415.000 22.12% Paperissima Sprint 2.947.000 14.73% ...Sfide importanti, con in pista tutti i big delle grandi tv generaliste. Articolata e allargata proposta al venerdì, concentrata sulla partita delle ammiraglie quella del sabato. Ecco la graduatoria in ...