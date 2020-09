Zidane: “Bale? Non ho mai avuto problemi con lui, gli auguro ogni bene” (Di sabato 19 settembre 2020) Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico del Real Madrid Zidane ha commentato l’addio di Bale, per il quale manca solo l’ufficialità, smentendo problemi con il calciatore: “Bale? No, non mi tolgo un peso. Non ho mai avuto problemi con lui: in alcuni casi non ha giocato come avrebbe dovuto, ma non ho mai avuto problemi personali con lui. Se ci sarà un cambiamento per lui allora l’unica cosa è auguragli ogni bene”. Foto: sito ufficiale Real L'articolo Zidane: “Bale? Non ho mai avuto problemi con lui, gli auguro ogni bene” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico del Real Madridha commentato l’addio di Bale, per il quale manca solo l’ufficialità, smentendocon il calciatore: “Bale? No, non mi tolgo un peso. Non ho maicon lui: in alcuni casi non ha giocato come avrebbe dovuto, ma non ho maipersonali con lui. Se ci sarà un cambiamento per lui allora l’unica cosa è auguraglibene”. Foto: sito ufficiale Real L'articolo: “Bale? Non ho maicon lui, glibene” proviene da Alfredo Pedullà.

