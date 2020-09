VIDEO | Cacciari | “Il distanziamento sociale? È la deriva paternalistica della democrazia”

Leggi su dire

(Di sabato 19 settembre 2020) MODENA – “Ci sono slogan inquietanti e un messaggio di cui non capisco bene la natura. Quando una distanza di sicurezza la chiami distanza sociale si tratta di lapsus che non si correggono e lasciano intendere che in fondo l’isolamento dell’individuo sia per sorvegliarlo meglio, per renderlo piu’ obbediente e che cio’ venga, magari involontariamente, perseguito. Magari si tratta di una forma mentis, non necessariamente di un progetto che, facendo leva su queste occasioni, rafforza una visione paternalistica della democrazia, non dico autoritaria”. E’ il filosofo Massimo Cacciari, da quest’anno anche membro del Comitato scientifico del FestivalFilosofia, a rispondere a margine della sua conferenza stampa, sull’impatto della pandemia rispetto alla colpevolizzazione dell’individuo: se sia stata utilizzata per deresponsabilizzare lo Stato.