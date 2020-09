Vidal Inter, accordo totale con il Barcellona: cileno domani a Milano (Di sabato 19 settembre 2020) L’Inter ha raggiunto un accordo totale con il Barcellona per Arturo Vidal: il centrocampista cileno arriverà domani in Italia L’Inter ha raggiunto un’intesa totale con il Barcellona per il trasferimento di Arturo Vidal. La società nerazzurra pagherà un indennizzo al club blaugrana pari a un milione di euro. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista cileno arriverà domani in Italia e presto abbraccerà il tecnico Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) L’ha raggiunto uncon ilper Arturo: il centrocampistaarriveràin Italia L’ha raggiunto un’intesacon ilper il trasferimento di Arturo. La società nerazzurra pagherà un indennizzo al club blaugrana pari a un milione di euro. Come riportato da Sky Sport, il centrocampistaarriveràin Italia e presto abbraccerà il tecnico Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - MatteoBarzaghi : Vidal-Inter ?. C’è l’ok del Barcellona. Ultimi dettagli e poi viaggio, visite e firma. @SkySport @DiMarzio #Vidal - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, c’è l’accordo con il #Barcellona per #Vidal: previsto indennizzo per il club. I dettagli - cheobravo : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? L'Inter abbraccia finalmente Vidal: domenica atteso a Milano ????? - it_inter : #Vidal: l'Inter paga un indennizzo di un milione più bonus al Barcellona, contratto biennale per il cileno Di Marzio -