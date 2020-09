Una vita, anticipazioni 20 settembre: perché Camino aveva smesso di parlare? (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo essersi presa un pausa nel pomeriggio di sabato, la soap Una vita torna con un nuovo ed avvincente episodio domenica 20 settembre 2020. Le trame riprenderanno dal momento in cui Camino, senza nemmeno accorgersene, avrà urlato per avvertire Cesareo del pericolo. Si scoprirà dunque che la giovane non è affatto muta come volevano far credere Felicia ed Emilio. Intanto donna Susana avrà un duro scontro con l’amica Rosina, alla quale rimprovererà la sua frequentazione con Ignacio. Ma vediamo nello specifico cosa riserverà il nuovo episodio domenicale. Una vita: Camino torna a parlare! In molti forse già lo sospettavano, ma con la messa in onda della nuova puntata di Una vita se ne avrà la certezza. ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo essersi presa un pausa nel pomeriggio di sabato, la soap Unatorna con un nuovo ed avvincente episodio domenica 202020. Le trame riprenderanno dal momento in cui, senza nemmeno accorgersene, avrà urlato per avvertire Cesareo del pericolo. Si scoprirà dunque che la giovane non è affatto muta come volevano far credere Felicia ed Emilio. Intanto donna Susana avrà un duro scontro con l’amica Rosina, alla quale rimprovererà la sua frequentazione con Ignacio. Ma vediamo nello specifico cosa riserverà il nuovo episodio domenicale. Unatorna a! In molti forse già lo sospettavano, ma con la messa in onda della nuova puntata di Unase ne avrà la certezza. ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una Vita, anticipazioni oggi 18 settembre: Genoveva ritratta SoloDonna Loredana Bertè, chi è l’ex marito Roberto Berger: la loro storia

Il primo grande amore di Loredana Bertè è stato Roberto Berger, uomo che è anche diventato il suo primo marito: scopriamo chi è. Loredana Bertè ha avuto una vita sentimentale ricca e tormentata. I suo ...

Verso un tempo nuovo: quello della famiglia universale

Cos’ha fatto emergere questa pandemia nella vita sociale ed ecclesiale ... Ringraziamo Alessandra Giacomucci per il permesso di riprodurne qui una parte.

Cremona, il Covid che non finisce mai

A Cremona quasi due abitanti su cento hanno contratto il coronavirus. Nella città italiana che ha registrato il maggior numero di contagi in percentuale alla popolazione, le cicatrici del covid non si ...

