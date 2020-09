Un Giorno In Pretura torna in onda con 9 nuove puntate dal 19 settembre su Rai3 (Di sabato 19 settembre 2020) tornano i sabato notte di Rai3 all’insegna dei processi introdotti da Roberta Petruzzelli: la nuova edizione di Un Giorno In Pretura debutta sabato 19 settembre, a mezzanotte e 20 sulla terza rete, dopo la messa in onda in prima visione assoluta in chiaro del film di Luca Guadagnino Chiamami Col Tuo Nome. Ideato e scritto dalla conduttrice Roberta Petrelluzzi con Tommi Liberti e Antonella Nafra, Un Giorno In Pretura riparte con un ciclo di 9 nuove puntate dedicate ad altrettanti casi che hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana e i cui iter processuali ha occupato per anni le pagine di cronaca giudiziaria. Un Giorno In Pretura torna nella storica ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 settembre 2020)no i sabato notte diall’insegna dei processi introdotti da Roberta Petruzzelli: la nuova edizione di UnIndebutta sabato 19, a mezzanotte e 20 sulla terza rete, dopo la messa inin prima visione assoluta in chiaro del film di Luca Guadagnino Chiamami Col Tuo Nome. Ideato e scritto dalla conduttrice Roberta Petrelluzzi con Tommi Liberti e Antonella Nafra, UnInriparte con un ciclo di 9dedicate ad altrettanti casi che hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana e i cui iter processuali ha occupato per anni le pagine di cronaca giudiziaria. UnInnella storica ...

RaiTre : RT @Raiofficialnews: “Una serie di processi straordinari che, come sempre, ci aiuteranno a capire questo nostro Paese”. Torna @ginpretura c… - Memix1968 : @caporix Un giorno in pretura? A che ora? - cheTVfa : Nella storica collocazione della seconda serata del sabato di Rai 3 torna #UnGiornoInPretura con nuove puntate - nugellae : scusate ma Un giorno in pretura da oggi in seconda serata ma ma ma non sapevo nienteee - Stasera_in_TV : RAI 3: (00:20) Un giorno in pretura Rai - Le maldicenze di un pappagallo (Inchieste) #StaseraInTV 19/09/2020 #SecondaSerata @RaiTre -

