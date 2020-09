Tumore al seno: farmaco aumenta la sopravvivenza nella malattia avanzata (Di sabato 19 settembre 2020) Novartis ha annunciato oggi i risultati dell’analisi finale di sopravvivenza globale (OS) dello studio SOLAR-1, che ha valutato alpelisib in combinazione con fulvestrant, paragonato al solo fulvestrant, nelle pazienti con Tumore del seno avanzato positivo per i recettori ormonali, negativo per il recettore 2 del fattore di crescita dell’epidermide umano (HR+/HER2-) con mutazione PIK3CA. Alpelisib è l’unico trattamento approvato in Europa, Stati Uniti e in altri 15 Paesi specificatamente per questo tipo di neoplasia della mammella. I dati saranno oggetto di presentazione orale late-breaking durante il Congresso virtuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO). Nello studio, si è osservato un miglioramento clinicamente rilevante della sopravvivenza globale (OS) di 8 ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Novartis ha annunciato oggi i risultati dell’analisi finale diglobale (OS) dello studio SOLAR-1, che ha valutato alpelisib in combinazione con fulvestrant, paragonato al solo fulvestrant, nelle pazienti condelavanzato positivo per i recettori ormonali, negativo per il recettore 2 del fattore di crescita dell’epidermide umano (HR+/HER2-) con mutazione PIK3CA. Alpelisib è l’unico trattamento approvato in Europa, Stati Uniti e in altri 15 Paesi specificatamente per questo tipo di neoplasia della mammella. I dati saranno oggetto di presentazione orale late-breaking durante il Congresso virtuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO). Nello studio, si è osservato un miglioramento clinicamente rilevante dellaglobale (OS) di 8 ...

