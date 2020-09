Super Mario 3D All-Stars | remaster | giochi emulati o una miscela di entrambi? - recensione

(Di sabato 19 settembre 2020) A distanza di decenni dalla release diAll-perNES, Nintendo riprende il concept di questo tipo di collezione con3D All-, una compilation che include64,Sunshine eGalaxy. Ognuno di questiha ricevuto alcuni miglioramenti per il rilascio su Switch, ma è stato fatto abbastanza? Questa release, peraltro acquistabile a tempo limitato, è degna del nome All-?C'è una dinastia pregna di orgoglio qui. Quando Nintendo ha rilasciatoAll-suNES ...

NintendoItalia : Super Mario 3D All-Stars esce oggi su #NintendoSwitch. Ecco alcuni momenti storici tratti dalle avventure 3D di Mar… - SuperMario_ITA : Super Mario Bros. è uscito in Giappone esattamente 35 anni fa! Quali sono i tuoi ricordi più belli delle innumerevo… - asad_says : RT @libtardu_: Super Mario Ft. Modi ji ?????? - Proud_Indian987 : RT @libtardu_: Super Mario Ft. Modi ji ?????? - Eurogamer_it : L'analisi del DF Retro su tutti e tre i porting per Switch #SuperMario #SuperMarioAllStars -

Ultime Notizie dalla rete : Super Mario

Mario Balotelli distrugge Dayane Mello durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 su Twitter: “La mia ragazza ti saluta e ti aspetta con le pistole”. Dayane Mello e Mario Balotelli – Foto Instagram ...La versione di Super Mario 64 della raccolta celebrativa Super Mario 3D All-Stars non include la celebre battuta interpreta da molti come "So long, gay Bowser!", che l'idraulico italiano pronunciava l ...Il Grande Fratello Vip torna con una seconda puntata scoppiettante, ricca di colpi di scena e di momenti cult. Flavia Vento, dopo l’abbandono, si pente e chiede di rientrare in Casa, mentre Elisabetta ...