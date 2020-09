Scuola, la beffa degli autobus pieni di studenti (Di sabato 19 settembre 2020) Il limite è all'80% ma nessuno controlla. L'ira delle aziende dei trasporti: "Mancano le risorse per sorvegliare". E le Regioni: non possiamo militarizzare le fermate Leggi su quotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Il limite è all'80% ma nessuno controlla. L'ira delle aziende dei trasporti: "Mancano le risorse per sorvegliare". E le Regioni: non possiamo militarizzare le fermate

La regola c’è, ma è praticamente impossibile controllare che venga rispettata. E, quindi, al di là degli appelli al buonsenso, è come se non ci fosse. Nella prima settimana di scuola, peraltro non a r ...

Fiumicino, Righini (FdI): “Nessuna fake news sulla scuola, tutto vero purtroppo”

Fiumicino – “Nessuna fake news, tutto vero purtroppo, dell’impreparazione delle scuole di Fiumicino sapevano tutte le autorità competenti fino a Di Berardino e Zingaretti. Tra coloro che li avevano in ...

Dopo il covid, un'altra beffa: mancano i docenti e la scuola è costretta all'orario ridotto

I soliti, vecchi problemi di personale. I nuovi, necessari provvedimenti per l'emergenza coronavirus. Una miscela pericolosa per le scuole lombarde, che si stanno trovando a fare i conti con protocoll ...

