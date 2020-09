Salone di Ginevra | a volte ritornano Ci sarà una nuova edizione nel 2021?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) Prove tecniche di resurrezione per ildiche, dopo essere stato cancellato a marzo scorso per via della pandemia globale (ed ufficialmente annullato anche per il prossimo anno), per ilvorrebbe provare a rilanciarsi. Infatti, secondo quanto riportato da Autonews, gli organizzatori dell’evento starebbero mettendo a punto un’in formato ridotto, della durata di tre giorni e riservata esclusivamente ai media. E per invogliare i costruttori a partecipare sarebbe persino stato studiato una sorta di pacchetto “all-inclusive” che, oltre al costo per l’affitto dello stand, includerebbe anche l’alloggio per gli ospiti. Va detto, comunque, che finora non c’è nulla di ufficiale, che nessuna casa automobilistica ha confermato la propria partecipazione e ...