Precipita da Monte Pasubio, muore escursionista americano (Di sabato 19 settembre 2020) ANSA, - VICENZA, 19 SET - Un escursionista americano di 24 anni è morto Precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. L'escursionista, che si trovava con un amico all'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) ANSA, - VICENZA, 19 SET - Undi 24 anni è mortondo per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul. L', che si trovava con un amico all'...

iconanews : Precipita da Monte Pasubio, muore escursionista americano - news_modena : Modenese in gita sul Monte Nuda prova a fare una foto e precipita per 70 metri: è grave - ReggioPress : Precipita in un dirupo sul monte La Nuda per fare una foto: grave una donna - giuseppepische5 : Oggi, nel 1979, precipita a Capoterra sul Monte Nieddu, il volo ATI Alghero-Cagliari. Il bilancio è di 31 morti. - malleani : RT @reteabruzzocom: PRECIPITA DA UN COSTONE SUL MONTE VELINO, LO SALVANO GLI UOMINI DEL SOCCORSO ALPINO -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita Monte Precipita da Monte Pasubio, muore escursionista americano - Ultima Ora Agenzia ANSA Precipita da Monte Pasubio, muore escursionista americano

(ANSA) - VICENZA, 19 SET - Un escursionista americano di 24 anni è morto precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. L'escursionista, che si trovava con un amico all'usci ...

Precipita del monte Pasubio per 150 metri, escursionista 24enne muore sul colpo

Valli del Pasubio - Un escursionista americano ventiquattrenne ha perso la vita oggi, 19 settembre, precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. L'escursionista, che si tr ...

Tragedia sul Pasubio: giovane muore sulle Gallerie dopo un volo di 150 metri

Dramma sul monte Pasubio intorno a mezzogiorno: un giovane escursionista è precipitato per 150 metri sulla Strada delle 52 Gallerie, perdendo la vita. La tragedia è avvenuta all’altezza della ventesim ...

(ANSA) - VICENZA, 19 SET - Un escursionista americano di 24 anni è morto precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. L'escursionista, che si trovava con un amico all'usci ...Valli del Pasubio - Un escursionista americano ventiquattrenne ha perso la vita oggi, 19 settembre, precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. L'escursionista, che si tr ...Dramma sul monte Pasubio intorno a mezzogiorno: un giovane escursionista è precipitato per 150 metri sulla Strada delle 52 Gallerie, perdendo la vita. La tragedia è avvenuta all’altezza della ventesim ...