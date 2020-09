Paolo Brosio e gli accertamenti medici | Slitta il suo ingresso nel GF Vip (Di sabato 19 settembre 2020) Nella puntata di Venerdì abbiamo visto l’entrata degli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip, ma in mezzo a loro manca un nome molto parlato. Infatti, il pubblico a casa aspettava di vedere Paolo Brosio varcare l’ingresso della porta rossa. Neanche nella seconda puntata è stato possibile far entrare il giornalista, per via di alcuni problemi di salute anche se non sappiamo bene di che tipo. Ci sono ancora dubbi per quanto riguarda se e come entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Paolo Brosio e gli accertamenti medici Durante la diretta sembrava mancare la sua presenza, a chiarire tutto è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini che afferma che non sarebbe entrato quella sera per via di alcuni problemi legati ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Nella puntata di Venerdì abbiamo visto l’entrata degli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip, ma in mezzo a loro manca un nome molto parlato. Infatti, il pubblico a casa aspettava di vederevarcare l’della porta rossa. Neanche nella seconda puntata è stato possibile far entrare il giornalista, per via di alcuni problemi di salute anche se non sappiamo bene di che tipo. Ci sono ancora dubbi per quanto riguarda se e come entrerà nella Casa più spiata d’Italia.e gliDurante la diretta sembrava mancare la sua presenza, a chiarire tutto è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini che afferma che non sarebbe entrato quella sera per via di alcuni problemi legati ...

ItaloSonni : Ce la farà Paolo Brosio ad entrare nella casa? #GrandeFratelloVip #GrandeFratello @alfosignorini @carmelitadurso… - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, inquietante sms di Paolo Brosio dall'ospedale: 'Momento non... - ilgiornale : Corsa in ospedale per Paolo Brosio e niente partecipazione (per ora) al Grande Fratello Vip - infoitcultura : Paolo Brosio a Novella 2000: 'Momento non facile, ce la farò con Dio' - zazoomblog : Momento non facile mi serve laiuto di Dio. Paolo Brosio in ospedale sms inquietante: timori per le sue condizioni -… -