“Operato d’urgenza” Ricoverato in ospedale | paura per il conduttore | cosa è successo

(Di sabato 19 settembre 2020) Tanta, ma per fortuna ora va tutto bene per il noto dj, produttore musicale e speaker radiofonico, Gianluca Manzieri. Lo scorso lunedì gli è stata fatta una diagnosi non proprio positiva e in due giorni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Stando a quanto riferito, gli è stato asportato un tumore maligno, che se non fosse stato subito scoperto ed eliminato gli avrebbe causato gravissimi problemi. Ed è stato lui stesso a spiegare tutto sul profilo Facebook. Intervenendo in diretta telefonica a La Radiazza, un programma in onda su Radio Marte, ha affermato: “Tutto è cominciato con un fastidio nelle parti intime, un dolorino che attribuivo alla bicicletta, un mezzo che uso molto. Invece, il mio urologo si è accorto subito della vera natura del problema, diagnosticandomi un cancro ...