New York | sparatoria a Rochester Gli ultimi aggiornamenti

Secondo le prime notizie, riportate dai media locali ci sarebbero almeno 16 persone colpite. Ancora nessuna informazione sul colpevole Almeno 16 persone sono state coinvolte in una sparatoria a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Erano a una festa in giardino. Lo conferma la polizia locale, ma al momento non … L'articolo proviene da YesLife.it.

Sanguinosa sparatoria a Rochester, nello stato di New York, dove 13 persone sono rimaste colpite, con almeno due persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, la sparatoria è avvenuta poco ...

