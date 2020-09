' Ndrangheta | confisca di beni a Roma da 2 | 8 milioni agli eredi di un boss calabrese

(Di sabato 19 settembre 2020) I finanzieri del Comando provinciale dihanno eseguito il decreto con il quale la Corte di appello capitolina ha confermato il provvedimento didiimmobili, auto e quote societarie, ...

I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito il decreto con il quale la Corte di appello capitolina ha confermato il provvedimento di confisca di beni immobili, auto e quote societarie, ...Nella mattinata di ieri, giovedì 17 settembre, si sono tenute a Platì le cerimonie di consegna di due opere pubbliche realizzate dalla Commissione Straordinaria che regge l’Ente comunale, sciolto per ...Sempre più al Sud i due ultimi appuntamenti della 15° edizione di “Libero Cinema in Libera Terra”, festival promosso da Cinemovel e Libera, che ha fatto tappa nelle terre confiscate alle mafie di sei ...