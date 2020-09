Napoli | Sparnelli | “Gattuso ha fortemente voluto la permanenza di Lozano”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 19 settembre 2020) Massimo, giornalista ed ex addetto stampa del club azzurro, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni del programma televisivo “Tifosi Napoletani”, in onda sul canale Tele A. In particolare il giornalista ha riportato un aneddoto riguardante l’attuale rosa del. Ecco le sue parole. “La conferma di Hirving Lozano è statavoluta da Gennaro Gattuso. ‘Lozano … L'articolo: “Gattuso haladi Lozano”