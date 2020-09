MotoGp Emilia Romagna 2020, Bagnaia sorride comunque. Dovisioso di rincorsa (Di sabato 19 settembre 2020) Misano Adriatico, 19 settembre 2020 - E' un sorriso amaro quello di Pecco Bagnaia che in un secondo è passato dalla gioia e la soddisfazione per un tempo 'bomba' e una pole leggendaria, a una poco ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Misano Adriatico, 19 settembre- E' un sorriso amaro quello di Peccoche in un secondo è passato dalla gioia e la soddisfazione per un tempo 'bomba' e una pole leggendaria, a una poco ...

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - SkySportMotoGP : Pecco Bagnaia, nuovo record e 1° posto nelle Libere 3 a Misano #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 vale telefona a @FrankyMorbido12: 'Fa' presto, inizia la conferenza'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - luigisoff : Parrilla de salida GP de Emilia Romagna MotoGP - bonosjrvm : Resultado MotoGP: parrilla de salida GP Emilia Romagna Misano 19-9-2020 #EmiliaRomagnaGP #MisanoGP #MotoGP #QP… -