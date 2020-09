Morta Ruth Bader Ginsburg | giudice della Corte Suprema Usa

(Di sabato 19 settembre 2020) Addio a, laUsa, seconda donnastoria americana a sedere nel massimo organo giudiziario. Aveva 87 anni. Il decesso, per complicazioni legate al cancro,...

francescocosta : Mentre stavo scrivendo la newsletter, stanotte, è arrivata una notizia enorme che sconvolge – per l'ennesima volta… - ilpost : È morta Ruth Bader Ginsburg - eziomauro : Usa, morta Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema - ComVentotene : Ci lascia Ruth Bader Ginsburg, giudice di esperienza decennale, grande icona liberal che ha sempre e comunque messo… - andreavent3 : RT @eziomauro: Usa, morta Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Ruth

È morta a 87 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro, Ruth Bader Ginsburg, la leggendaria giudice della Corte Suprema nominata da Bill Clinton nel 1993 e diventata modello femminile e icona ...Ruth Bader Ginsburg se ne è andata a 87 anni senza riuscire ... anche un giovane che si era visto negare gli assegni familiari per sé e il suo bimbo dopo la morte di parto della moglie. «Ho avuto la ...Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commenta così la morte del giudice Ruth Ginsburg, all'età di 87 anni. "E' morta? Wow, non lo sapevo. Lo sto sentendo ora, per la prima volta.