Milano | rapina con il coltello una farmacia | arrestato 23enne

poliziadistato : In corso a Milano gli arresti di cinque rapinatori che fingendosi poliziotti e indossando divise e pettorine della… - GINA32451015 : RT @leggoit: Milano: rapina con coltello farmacia, arrestato 23enne - leggoit : Milano: rapina con coltello farmacia, arrestato 23enne - Giacomo2500 : @BeppeSala - marcellomorron1 : Milano, rapina e bottigliate nel cuore della movida: due giovani in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Milano rapina

MilanoToday

Un uomo di 23 anni è stato arrestato in flagranza a Magenta (Mi) perchè ritenuto l'autore di rapina a mano armata consumata alle 18:15 di ieri ai danni di una farmacia nel comune dell'hinterland di Mi ...18 arrestati, 228 indagati e 60.473 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della Polizia Ferroviaria. 3.908 le pattuglie impegnate in stazione e 832 a bordo treno, per ...Prima la rapina, poi le bottigliate. Tutto in una delle zone più gettonate della movida. È successo in via Guglielmo Pepe a Milano (zona Isola) nella notte tra venerdì e sabato 19 settembre. E sul cas ...