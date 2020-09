Migranti, ong lancia l'allarme: "In 33 aggrappati a un gommone" (Di sabato 19 settembre 2020) Roma 19 settembre 2020 - L'emergenza Migranti continua nel Mediterraneo. La ong Sea Watch in un tweet lancia l'allerta per 33 persone aggrappate in mezzo al mare a un gommone: "Naufragio in corso ora, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Roma 19 settembre 2020 - L'emergenzacontinua nel Mediterraneo. La ong Sea Watch in un tweetl'allerta per 33 persone aggrappate in mezzo al mare a un: "Naufragio in corso ora, ...

leonardweb2000 : RT @ImolaOggi: Migranti, 114 prelevati dalla nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye - geokawa : RT @claudicantep: @ImolaOggi @geokawa Ditemi che non è vero... #UE #sbarchi #migranti #immigrazioneclandestina #ONG - VincentMA : RT @AlessandraMQ: Migranti, 114 prelevati dalla nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye - monikindaaaa : RT @claudio_2022: Le ong vanno messe al bando subito. È accertato in mille modi che non salvano nessuno. I migranti presi a bordo solo per… - 73696E : @MarioAlvermann @RescueMed @openarms_it @emergency_ong Su questo mi trova d'accordo. Possibilità e rispetto da ambo… -