L’Inter riapre San Siro: via libera a 1000 tifosi con il Pisa (Di sabato 19 settembre 2020) Prudenza massima, ma via libera al primo test verso una riapertira più corposa. L’Inter, nell’ultima amichevole prestagionale, riabbraccerà i tifosi a San Siro nella sfida in programma per oggi alle 18 contro il Pisa. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il Meazza oggi ospiterà infatti 1.000 tifosi scelti dal club. Spettatori che entreranno a San Siro … L'articolo L’Inter riapre San Siro: via libera a 1000 tifosi con il Pisa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 19 settembre 2020) Prudenza massima, ma viaal primo test verso una riapertira più corposa. L’Inter, nell’ultima amichevole prestagionale, riabbraccerà ia Sannella sfida in programma per oggi alle 18 contro il. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il Meazza oggi ospiterà infatti 1.000scelti dal club. Spettatori che entreranno a San… L'articolo L’InterSan: viacon ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta_it : L'#Inter riabbraccia i suoi tifosi: domani col #Pisa 1.000 spettatori a #SanSiro - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: La #SerieA riparte col caos #stadi : in #EmiliaRomagna accesso a 1000 tifosi dopo i no alla #Juve . E San Siro riapre per l'… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione L’Inter riapre San Siro: in 1000 per il Pisa: Prudenza massima, ma via libera al pri… - cisifex28 : ??L'Inter riapre il #Meazza a mille tifosi per la sfida conto il #Pisa prima dell'inzio della nuova stagione???… - Mediagol : #Inter-#Pisa, San Siro riapre al pubblico: ammessi mille tifosi per l’amichevole. E il #Palermo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter riapre Vieri: io fuori da Tiki Taka, chiamo i legali. Serie A, le mie previsioni | Intervista Corriere della Sera