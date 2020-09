La nuova stagione di X Factor è un disastro (Di sabato 19 settembre 2020) Penso ci sia solo una parola capace di riassumere questa partenza della nuova stagione di X Factor ed è disastro. E ammettiamo che un po’ se la sono tirata: durante la conferenza stampa di presentazione i “capoccioni” di Sky hanno dichiarato che lo scorso anno gli ascolti non hanno soddisfatto. Il programma, a detta loro, era un bel quadro che non emozionava. Bisognerebbe capire quali musei hanno frequentato quest’anno, per aver creato una galleria capace di racimolare al debutto uno share del 20% più basso rispetto all’anno scorso (il peggiore degli ultimi 6 anni). A parte le boutade: l’assenza del pubblico, la mancanza di abbracci, di applausi, lo studio minuscolo paragonato ai vasti palasport degli anni d’oro, certamente non hanno aiutato. Ma, francamente, non ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020) Penso ci sia solo una parola capace di riassumere questa partenza delladi Xed è. E ammettiamo che un po’ se la sono tirata: durante la conferenza stampa di presentazione i “capoccioni” di Sky hanno dichiarato che lo scorso anno gli ascolti non hanno soddisfatto. Il programma, a detta loro, era un bel quadro che non emozionava. Bisognerebbe capire quali musei hanno frequentato quest’anno, per aver creato una galleria capace di racimolare al debutto uno share del 20% più basso rispetto all’anno scorso (il peggiore degli ultimi 6 anni). A parte le boutade: l’assenza del pubblico, la mancanza di abbracci, di applausi, lo studio minuscolo paragonato ai vasti palasport degli anni d’oro, certamente non hanno aiutato. Ma, francamente, non ...

