Il Coronavirus "corre" in Europa, in Germania è record di contagi nelle ultime 24 ore (Di sabato 19 settembre 2020) L’autunno non è ancora iniziato ma il Coronavirus ha già rialzato la testa in buona parte dell’Europa . Ora anche in Germania è tornato l’allarme, dopo un picco di nuovi contagi che non si verificava... Leggi su feedpress.me (Di sabato 19 settembre 2020) L’autunno non; ancora iniziato ma ilha già rialzato la testa in buona parte dell’. Ora anche in; tornato l’allarme, dopo un picco di nuoviche non si verificava...

GazzettaDelSud : Il #Coronavirus 'corre' in #Europa, in #Germania è record di contagi nelle ultime 24 ore - Taxistalobbyst : RT @EVDeMat: La #Panscemia corre sui media,la gente nn muore e come per il raffreddore si infetta e poi guarisce ma continuano cn il terror… - a_meluzzi : RT @EVDeMat: La #Panscemia corre sui media,la gente nn muore e come per il raffreddore si infetta e poi guarisce ma continuano cn il terror… - sardanews : Coronavirus, l’Assl corre ai ripari: al servizio Usca i medici delle guardie turistiche - xenonian1 : RT @EVDeMat: La #Panscemia corre sui media,la gente nn muore e come per il raffreddore si infetta e poi guarisce ma continuano cn il terror… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus corre Il Coronavirus "corre" in Europa, in Germania è record di contagi nelle ultime 24 ore Gazzetta del Sud Coronavirus, primo morto dopo otto giorni senza vittime: è il numero 400 del Cuneese

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.450(+ 50 rispetto ...

Regionali 2020, in Toscana poco meno di 3 milioni di cittadini chiamati al voto

Seggi costituiti e domani e domani l’altro si vota. Sono poco meno di 3 milioni, per l’esattezza 2.985.115, i toscani che il 20 e 21 settembre saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presiden ...

Salgono a dieci i positivi a Corleone, città blindata

Salgono a dieci i casi di Coronavirus e la città è stata messa in un parziale lockdown ma non è una zona rossa. Il focolaio sarebbe scoppiato lo scorso 12 settembre nel corso di una festa di matrimoni ...

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.450(+ 50 rispetto ...Seggi costituiti e domani e domani l’altro si vota. Sono poco meno di 3 milioni, per l’esattezza 2.985.115, i toscani che il 20 e 21 settembre saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presiden ...Salgono a dieci i casi di Coronavirus e la città è stata messa in un parziale lockdown ma non è una zona rossa. Il focolaio sarebbe scoppiato lo scorso 12 settembre nel corso di una festa di matrimoni ...