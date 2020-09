GP Emilia Romagna: Fernandez pole in Moto3, Migno terzo e Vietti quinto (Di sabato 19 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - Sfreccia nelle qualifiche di Moto3 Raul Fernandez con la KTM RC 250 GP del team Red Bull KTM Ajo che centra la pole nel Gran Premio dell'Emilia Romagna , in programma domani al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - Sfreccia nelle qualifiche diRaulcon la KTM RC 250 GP del team Red Bull KTM Ajo che centra lanel Gran Premio dell', in programma domani al ...

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - marcodimaio : Anche gli amici toscani stanno dimostrando che #inToscanaunvisivole, come è successo in Emilia-Romagna qualche mese… - Sport_Mediaset : +++ #SerieA, torna il pubblico negli stadi: Emilia-Romagna la prima regione +++ #SportMediaset #breakingnews - 2_bitofficial : RT @SkySportMotoGP: Pecco Bagnaia, nuovo record e 1° posto nelle Libere 3 a Misano #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP https://t… - Miki_2313 : RT @RegioneER: #coronavirus, aggiornamento: 121 nuovi casi positivi, di cui 71 asintomatici da screening regionali e contact tracing. I gua… -