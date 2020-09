Gemma Galgani | pesanti accuse a Uomini e Donne | “Usa le confessioni private per ricattare”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 19 settembre 2020) Dallo scorso lunedì 7 settembre è tornato in onda su Canale 5 una nuova edizione die anche quest’anno immancabile protagonista. La dama torinese è tornata nel programma di Maria De Filippi con il proposito di trovare l’uomo della sua vita. E dopo l’esperienza fallita con il ventiseienne Nicola Vivarelli, la dama tenta il riscatto con un nuovo corteggiatore. Tuttavia Tina Cipollari non riesce in alcun modo a digerire il comportamento di; e anche in questa edizione rinnovata del programma, l’opinionista attacca la dama. Quelli tra Tina Cipollari esono ormai diventati diverbi all’ordine del giorno, nel corso di; le due ...