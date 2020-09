Fiorentina, Iachini: «Non rinunciamo all’Europa» (Di sabato 19 settembre 2020) Giuseppe Iachini ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino. CENTROCAMPO – «A Castrovilli e ai centrocampisti chiedo di essere più presenti in area e chiudere più spesso le azioni: lui ha le possibilità di farlo, e nel suo passaggio di crescita c’è anche questo. Saper essere decisivo e andare a far gol». OBIETTIVI – «Ho ritrovato il gruppo e la squadra sulle stesse prestazioni dell’anno scorso: compatti e presenti in ogni aspetto. Ora stiamo inserendo qualche ragazzo nuovo, ma sono convinto che questi ragazzi possano ritagliarsi un ruolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Giuseppeha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore dellaGiuseppe, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino. CENTROCAMPO – «A Castrovilli e ai centrocampisti chiedo di essere più presenti in area e chiudere più spesso le azioni: lui ha le possibilità di farlo, e nel suo passaggio di crescita c’è anche questo. Saper essere decisivo e andare a far gol». OBIETTIVI – «Ho ritrovato il gruppo e la squadra sulle stesse prestazioni dell’anno scorso: compatti e presenti in ogni aspetto. Ora stiamo inserendo qualche ragazzo nuovo, ma sono convinto che questi ragazzi possano ritagliarsi un ruolo ...

sportli26181512 : #Fiorentina, Iachini: 'Europa? Un passo alla volta': Il tecnico dopo la vittoria sul Torino: 'Vogliamo stare nella… - Mediagol : #Fiorentina-#Torino, #Iachini: “Atteggiamento giusto, vogliamo crescere. Europa? Non rinunciamo a nulla, ma…” - Mediagol : #Fiorentina-#Torino, Iachini: 'Atteggiamento giusto, vogliamo crescere. Europa? Non rinunciamo a nulla, ma...'… - sportli26181512 : Fiorentina, Iachini: 'Lavoriamo per essere imprevedibili, Kouamè meritava il gol': Beppe Iachini, tecnico della Fio… - zazoomblog : Fiorentina-Torino Iachini: “Mi è piaciuto l’atteggiamento. Lavoriamo per migliorare” - #Fiorentina-Torino #Iachini… -