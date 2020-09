Dal Pino attacca: "Il calcio merita rispetto, non c'è dialogo con il ministero dello sport" (Di sabato 19 settembre 2020) "Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta : il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando" . Così il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino , a Radio DeeJay, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) "Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta : il, bisogna pianificare le cose dialogando" . Così il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal, a Radio DeeJay, ha ...

Maurizio_Lupi : Ricevo e condivido la foto di un pacco delle mascherine promesse dal ministro #Azzolina e dal commissario straordin… - Lore2261984 : RT @CalcioFinanza: Dal Pino attacca Spadafora: «Il calcio merita rispetto: non c'è nessun dialogo con il Ministro dello Sport» https://t.co… - clifflorenz : RT @CalcioFinanza: Dal Pino attacca Spadafora: «Il calcio merita rispetto: non c'è nessun dialogo con il Ministro dello Sport» https://t.co… - GianVand : RT @CalcioFinanza: Dal Pino attacca Spadafora: «Il calcio merita rispetto: non c'è nessun dialogo con il Ministro dello Sport» https://t.co… - VeronelliD : Accanimento evidente verso l’azienda calcio, prima ancora che verso lo sport più seguito in Italia. Atteggiamento i… -