Crisi di liquidità e affitto o cambiali: nessun pagamento con coronavirus (Di sabato 19 settembre 2020) Crisi di liquidità e affitto o cambiali: nessun pagamento con coronavirus In tempi di Crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19, laddove non arriva (ancora) la legge, interviene la magistratura. Proprio come in tema di contratto di affitto ad uso non abitativo: infatti, recentemente è stato emesso dai giudici un provvedimento che tutela l’inquilino costretto a sospendere l’attività lavorativa in studio o negozio, a causa del lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta e come la giurisprudenza è in grado di garantire il privato affittuario, in difficoltà per Crisi di liquidità. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 settembre 2020)di liquidità econIn tempi dieconomica dovuta all’emergenza Covid-19, laddove non arriva (ancora) la legge, interviene la magistratura. Proprio come in tema di contratto diad uso non abitativo: infatti, recentemente è stato emesso dai giudici un provvedimento che tutela l’inquilino costretto a sospendere l’attività lavorativa in studio o negozio, a causa del lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta e come la giurisprudenza è in grado di garantire il privato affittuario, in difficoltà perdi liquidità. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di ...

DomenicoMarini5 : @infoitsport Il problema non si pone dato che l'Inter non ha soldi. Dovrebbe scambiarlo con Martinez, ma visto che… - DomenicoMarini5 : @AndreazaccaAZ38 @Skysurfer72 Il problema non si pone dato che l'Inter non ha soldi. Dovrebbe scambiarlo con Martin… - fedfor2311 : @GustavoMichele6 @calopaci @Aki13130021 La sua idea di tagliare a qualcuno x dare ad altri è sbagliata dato che per… - SoldatoDoc : @ale13_spino @battitomilan7 Strano :P. Un fondo che ha liquidita in un momento di crisi - Filippob8 : USA: ecco come la Fed e la crisi di liquidità faranno vincere Donald Trump alle elezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi liquidità Blog | Crisi di liquidità? Esiste una soluzione, la crowdliquidity Il Sole 24 ORE