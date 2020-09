Covid-19 | bollettino 19 settembre | 1638 contagi e 24 morti

(Di sabato 19 settembre 2020) La protezione civile ha diramato ildeida coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia i casi restano ancora sopra i mille giornalieri. Il-19 continua a seminare… L'articolo proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

il Resto del Carlino

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 181.949 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.810 (+25 rispetto a ieri), quelle negative sono 180.139. Territorialmente, i casi ...Altri 25 casi di Covid-19 sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, dopo i 28 di ieri. Lo comunicato la Regione nel suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 1 ...Bologna, 19 settembre 2020 - A Bologna e provincia sono 23 i nuovi casi positivi (ieri sono stati 18), di cui 16 riconducibili a focolai e 7 sporadici. Tre sono rientri dall’estero, 4 da altre regioni ...